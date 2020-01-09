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Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı09 Ocak 2020 Perşembe 19:34 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 19:35
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Hoca Bedrettin Mahallesi'nde iki gün önce yolda yürüyen bir kadının cinsel tacize uğraması üzerine, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA