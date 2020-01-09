Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmamaları için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak tavuk eti ve pelet yem bırakıyor.

Ekipler ayrıca, yem bulmakta zorlanan kuşlar için de Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi ve mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı yerlerine buğday bırakıyor.

Kaynak: AA