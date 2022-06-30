Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bina boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelin bina boşluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Muğla'da Armutalan Mahallesi 224 Sokak'taki otelin bina boşluğuna kedi yavrusu sıkıştığı ihbarını alan Marmaris İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi çıkardı.
Etiketler: Muğla İtfaiye Sokak Hayvanları
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