Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Yaptıkları aramada 211 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, araçtaki O.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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