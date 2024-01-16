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Güncel
AA 16.01.2024 20:47

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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