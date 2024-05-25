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Güncel
AA 25.05.2024 14:16

Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi.

Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi

İlçede 15 yıldır 3 aylık periyodlarla yayınlanan Ege Yolcu Dergisi ile İzmir Klasik Otomobilciler Derneği organizasyonuyla yapılan şenliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden değişik 15 klasik otomobil, Ortaca pazar yerinde sergilendi. Otomobiller konvoy halinde Ortaca'dan yola çıkarak Dalyan Mahallesi'nde ve sokaklarında tur attı.

Muğla'da 3. Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi

Klasik otomobil tutkunları şenliğin ardından Dalyan kanalında tekne turuna katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı yakaladı.

Organizasyon yetkilisi Ege Yolcu Dergisi Sorumlusu Nadir Şahin, şenliğe katılan otomobillerin bir çoğunun 1960'lı yıllarda üretildiğini söyledi.

Şahin, vatandaşların klasik otomobilleri ancak film sahnelerinde ve müzelerde görebildiğini, bu tür organizasyonlarla geçmişi yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

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