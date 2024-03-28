Muğla seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Valilik Vali Özer Türk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, 13 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Dr. İdris Akbıyık, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle seçim sürecine girildiğini ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, bugüne kadar il genelinde huzur ve güven ortamını bozacak olayların yaşanmadığını, 31 Mart Pazar günü vatandaşın iradesinin demokratik bir ortamda sandığa yansıması ve seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için gereken tüm tedbirin alındığını söyledi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı. Vali Yardımcımız Başkanlığında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve seçimlerin güvenliği için GAMER’de Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu” dedi.

Toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Muğla’da güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Ayrıca kurumlar tarafından görevlendirilen personel sayısı, elektrik arızalarının yaşanmaması ve kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, kesintisiz iletişim için alınan tedbirler, sosyal medya üzerinden yapılabilecek muhtemel dezenformasyonun önlenmesi, seçim sandıklarının güvenliği, okulların durumu ve alınan diğer tedbir ile ilgili bilgi verildi.

İl genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 2 bin 638 sandıkta, 814 bin 986 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 2 bin 430 jandarma, 2 bin 279 polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 70 personelin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirild