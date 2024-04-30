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Güncel
AA 30.04.2024 09:57

Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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