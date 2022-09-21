Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında tespit edilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Datça açıklarında lastik bot ve can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 48 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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