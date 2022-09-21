A.İ.Ö.'ye ait traktör römorkunun evinin bahçesinde çalınması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.M. ve F.C. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, römork bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.