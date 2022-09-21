Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Korkuteli'nde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Korkuteli ilçesinde traktör römorku çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
A.İ.Ö.'ye ait traktör römorkunun evinin bahçesinde çalınması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.M. ve F.C. olduğunu tespit etti.
Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, römork bulunarak sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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