İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.