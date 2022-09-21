Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 24 gram esrar maddesi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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