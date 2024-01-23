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Güncel
İHA 23.01.2024 11:12

Mücadele edilmezse tarlalarda kayıp yaşanabilir

Kırşehir'de çiftçi, tarlalarda normalin üzerinde görülen tarla faresi sorunu çözümü için kar yağışını bekliyor.

Mücadele edilmezse tarlalarda kayıp yaşanabilir

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, sonbahar yağışlarıyla ekinlerin beklenen oranda iyi olduğunu fakat çiftçinin en büyük sorununun iklimden kaynaklı fare sorunu olduğunu aktardı. Toprak açıklamasında, "Sonbahar yağışları ekinlere güzel oranda düştü. Ekinler Kırşehir bölgesinde iyi durumda. Yaptığımız gözlemlerde ekinlerin gözlemlerini güzel görmekteyiz. Bu yıl da geçtiğimiz yılki gibi rekolte beklemekteyiz" dedi. Çiftçinin en büyük sorununun kar yağışı olmamasından kaynaklı tarla fareleri olduğunu da sözlerine ekleyen Toprak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçinin en büyük sorunu, kar yağışı olmamasından dolayı ve iklimsel etkilerden kaynaklı tarlalarda aşırı derecede fare bulunmakta. Farelerle mücadele edilmesi gerekmekte. Şayet mücadele ciddi oranda yapılmazsa tarlalarda yüzde 100 oranında kayıp yaşanabilir. Çiftçilerimiz tarlalarını kontrol ederek mücadeleyi zaman geçmeden başlatmalı."

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