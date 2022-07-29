Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Aday çağrı işlemleri, 15-29 Ağustos, kesin kayıt işlemleri ise 15 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak.
MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde 31 Ağustos-9 Eylül arasında ek yerleştirme çağrısı, 31 Ağustos-13 Eylül arasında ise ek yerleştirme kesin kayıtları gerçekleştirilecek.
Son Haberler
- 17:48
- 17:41
- 17:44
- 17:43
- 17:34
Sıradaki Haber
Sinop’ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz