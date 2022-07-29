Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu
Sinop’un Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye baskın düzenlendi, 88 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürüyor. Erfelek ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir kişinin evine baskın düzenlendi.
Ekili halde 88 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sinop Uyuşturucu
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