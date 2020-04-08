Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Sırbistan'a indiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak, ilk durağı Sırbistan'a indi.
Uçak ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Ranković karşıladı.
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