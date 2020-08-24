Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu Limanı'nda Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.