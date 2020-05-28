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Motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosikletin çarptığı hamile kadın yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, alınan bilgiye göre, Ali K'nin kullandığı 27 SP 680 plakalı motosiklet, Dervişpaşa Mahallesi 82 Nolu sokak üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu hamile Nesibe Hannavi'ye çarptı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hannavi'nin ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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