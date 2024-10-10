Mısır yaprağından süs eşyaları yapan öğretmen sergi açtı

Bolu 100. Yıl Ortaokulunda görevli 50 yaşındaki Karaoğlu, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde eğitim görürken mısır yaprağı kullanarak süs eşyaları yapmayı öğrendi.

Yaklaşık 25 yıldır öğretmenlik yapan Karaoğlu, evinde oluşturduğu atölyesinde kendi geliştirdiği teknikle doğadan topladığı çiçek, tahta parçaları, saman, kozalak ve farklı otları mısır yaprakları ve koçanlarla harmanlayarak çeşitli ürünler tasarladı.

Karaoğlu, yaptığı yaklaşık 150 süs eşyasıyla Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sergi açtı.

"Tüm ürünlerimde doğa var"

Ayten Karaoğlu, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği bilgilerle hobi edindiğini, bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitede mısır koçanları kullanarak daha basit görünüme sahip tasarımlar yaptıklarını aktaran Karaoğlu, "Bebekler biraz daha korkuluk şeklinde, kolları falan hareket etmeyen şekildeydi. Ben bunların içlerine teller koyarak ve mısır kabuğunu yumuşatıp estetik görüntüsünü düzelterek daha modern bebekler yapmaya başladım. Zamanla da bu yaptığım bebekler çoğaldı" diye konuştu.

Karaoğlu, sadece bebek yapmadığını da dile getirerek, "Doğadan bulduğum farklı ürünleri çelenk haline getirip, çiçekler, kozalaklar ve farklı bitkilerle işleyerek dizaynlar oluşturuyorum. Tüm ürünlerimde doğa var. Mısır kabuğunu çok değişik şekillerde kullandım. Dekoratif süs eşyaları, aynalar ve farklı ürünler de yaptım. Sergide yaklaşık 2 yıllık çalışmanın sonucu olan yaklaşık 150 eser var" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak devam ettiği bu işi öğrencilerine de öğretmeye çalıştığını anlatan Karaoğlu, "Onlar da birkaç tane yaptılar. Çok da hoşlarına gitti" dedi.