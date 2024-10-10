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Güncel
AA 10.10.2024 16:33

Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Kırşehir'de AFAD'ın koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Akpınar ilçesi yakınlarında meydana gelen temsili deprem bölgesine ekipler yönlendirildi.

AFAD Başkanlığı, tüm yerel düzey afet gruplarının planlanan 1. seviye saha destek ekip ve ekipmanlarıyla yapılan intikal planları çerçevesinde AFAD merkezi ile koordineli olarak harekete geçmesini Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezlerine duyuruldu.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Murat Sefa Demiryürek Başkanlığında valilikte toplandı.

Senaryo gereği, Akpınar'ın yanı sıra Özbağ beldesi, Yenice, Medrese, Aşıkpaşa, Bağbaşı ve Ahievran mahallelerinde hasar olduğu belirlenirken toplam 16 binanın yıkıldığı tespit edildi.

Saha destek ekipleri ekipmanlarıyla alana yönlendirilirken, mahsur kalan ve mağdur olan vatandaşlar kısa sürede kurtarıldı.

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