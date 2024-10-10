Sivas'ta hastanede deprem, yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Ekipler hızlı bir şekilde organize olarak tahliye, yangın söndürme ve KBRN önlemlerini uyguladı.

Tatbikat sırasında, sağlık personeli afet anında hasta güvenliğini nasıl sağlayacakları ve bu tür olaylar karşısında ne tür önlemler alınması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, tatbikatın amacının afetlere karşı hazırlıklı olmak ve personelin müdahale becerilerini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Tatbikata katılan ekiplere teşekkür eden Fidan, "Bu tür tatbikatlar olası bir felaket anında hayat kurtarıcıdır. Ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahale yeteneği, hem hastalarımızın hem de çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.