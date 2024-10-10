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Güncel
AA 10.10.2024 15:31

Niğde'de otomobilin pikaba çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'de otomobilin Karayollarına ait pikaba çarpması sonucu 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobilin pikaba çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit 1. Tünel girişinde, otoyol temizliği öncesi yola duba dizen Karayolları 64. Şube Şefliğine ait pikaba çarptı.

Pikapta bulunan şeflik personeli Şerafettin D. ile otomobildeki İlhan Ü. (37), Didem D. (30) ve Almanya vatandaşı Florian K. (32) yaralandı.

Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerafettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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