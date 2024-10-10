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Güncel
Reuters 10.10.2024 15:13

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da BM Barış Gücü personelini yaraladı

İşgalci İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün kullandığı gözetleme kulesine tankla ateş açması sonucu iki personel yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da BM Barış Gücü personelini yaraladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

BM'den bir kaynak, Reuters'a verdiği bilgide son 24 saat içinde toplamda benzer üç saldırının yaşandığını belirtti.

Kaynak, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan iki Barış Gücü personelinin Naqoura'daki ana üslerinde bulunan gözetleme kulesine ateş edilmesinin ardından yaralandığını fakat durumlarının ciddi olmadığını söyledi.

Kaynak diğer iki olayda UNIFIL mevkilerinin hafif silah ateşine uğradığını belirtti.

UNIFIL yaptığı açıklamada, Mavi Hat'ta son günlerde gerilim tırmanırken ana üslerinin ve yakındaki mevkilerinin defalarca vurulduğunu, iki Barış Gücü personelinin tank ateşi sonucunda yaralandığını belirtti.

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