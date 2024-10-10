Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2024 14:07

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 35 operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 bin 394 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram eroin, 38 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu, 7 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 159 bin 730 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü cezaevine gönderildi, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 43 kişi hakkında da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından işlem yapıldı.​​​​​​​

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:47
Bakan Bayraktar:Türkiye'ye yıllık 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesi oluşturduk
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ