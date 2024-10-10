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Güncel
AA 10.10.2024 17:02

Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Burak E.'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı H.K. ile S.T, S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ü.'e pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.

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