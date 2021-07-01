Konya'nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilen "KOP ile seralarda çocuk eli" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, ektikleri sebzelerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor, kümeste besledikleri hayvanlarından elde ettikleri yumurtaları toplamanın keyfini yaşıyor.

Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'ndeki Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu'nda "KOP ile seralarda çocuk eli" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde okul bahçesinde bir sera kuruldu, tohum bankası oluşturuldu, tavuk ve bıldırcın kümesleri kuruldu. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimlerle tarım ürünleri yetiştirmeyi öğreniyor, hasat vakti gelince de kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri toplamanın keyfini yaşıyor.

Okulun müdürü Ebubekir Özdemir, AA muhabirine, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projelerinin tüm Türkiye'ye örnek olacağına inandıklarını söyledi.

Projeyle okulda öğrenim gören çocuklara kendi tükettikleri tarım ürünlerini yetiştirmeyi öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Özdemir, "Bu maksatla yola çıktık. Daha sonrasında ise organik ürün çeşitliliğini tanıtmak, bir de tüm Türkiye'nin desteğiyle bir mini tohum bankası oluşturarak istiyoruz." dedi.

Okul bahçesinde 105 metrekarelik bir alanda sera hazırladıklarını vurgulayan Özdemir, bu mini kapalı alanda yetiştirdikleri tarım ürünlerini ise öğrencilerin de desteğiyle fideye dönüştürdüklerini aktardı.

Serada genelde domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünleri toprakla buluşturduklarını anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin yetiştirdiği bu ata tohumlarından elde edilen ürünlerin bir kısmını, tohumluk olarak yöre halkına dağıtmak istiyoruz. Projemizde bıldırcın ve tavuk kümeslerimiz de var. Çocuklarımız kendi elleriyle besledikleri kümes hayvanlarından elde ettikleri yumurtaları da burada toplamanın keyfini yaşıyor." diye konuştu.

"Daha çok öz güven kazanıyorlar"

Okulun müdür yardımcısı Ayşe Sağlam da tüm öğrencilerinin projeyle aktif bir birey haline geldiğini belirtti.

Projeyle öğrencilere, dokunarak, görerek ve yaşayarak öğrendikleri bir ortam oluşturduklarını dile getiren Sağlam, "Öğrencilerimizin bütün negatif enerjilerini toprakla buluşarak attıkları ve derse girdiklerinde rahatladıkları bir ortam yarattık. Çocuklarımız bir şeylerin üretimini gördükçe daha çok öz güven kazanıyor. Bunların da diğer derslerine olumlu yansımalarını görüyor ve mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Serada bitkilerin bakımını yapan öğrencilerden Emine Aslan ise zaman zaman yabani ot temizliği yaptıkları alanda domates, biber, fasulye gibi birçok ürün yetiştirdiklerini anlattı.

Yetiştirdikleri ürünlerin tatlarının çok güzel olduğunu ifade eden Aslan, "Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ayrıca, tavuklara da bakıyorum, yem atıyorum." dedi.

Öğrencilerden Ali Özet de serada organik ürünler yetiştirdiklerini belirterek, "Burada tavukları yemliyoruz, su veriyoruz. Tatlarına baktık, çok güzeller." diye konuştu.

Şevval Akgül de seradan topladıkları sebzelere gözleri gibi baktıklarını vurgulayarak, "Beslediğimiz bıldırcın ve tavuklarımız da var, onlara da yem, su veriyor, kendi ellerimizle besliyoruz." ifadelerini kullandı.