Haber Giriş: Kaynak: DHA
Minibüsün yakıt deposunda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da şüphe üzerine durdurulan minibüsün yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye gezerken seyir halindeki minibüsün durumundan şüphelendi.
Durdurulan minibüs içerisinde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: uyuşturucu minibüs eroinSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:46
Son Haberler
- 10:48
- 10:46
- 10:32
- 10:27
- 10:24
Sıradaki Haber
2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS 2020 sonuç sorgulama…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz