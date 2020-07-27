Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS 2020 sonuç sorgulama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.



Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

2020 YKS tercih tarihi belli oldu

YKS 2020 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak?ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YKS 2020 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS 2020 baraj puanı düşürüldü

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.