Sakarya'da bir anda dolmuşta rahatsızlanan ve şoför tarafından hızla hastaneye yetiştirilen 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'nin tedavisi devam ediyor.

Anne Türkan Toygar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, o anların yaşamayan bir insana anlatılamayacağını, çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Duyarlılığı için dolmuş şoförü Samet Sarı'ya teşekkür eden Toygar, "Bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi, o anda hiçbir şeyi gözü görmedi, minnettarız. Belki başka biri olsaydı, o anda şoka girip durabilirdi. Çocuğum hayatını kaybedebilirdi. Allah razı olsun, oğlumun hayatını kurtardı. O anda kendini dinç tuttu, bizi hastaneye yetiştirdi. Bizim için saniye çok önemliydi. Çok sağ olsun. Şu anda durumu çok şükür iyi, doktor 'İyiye gidiyor. 2-3 güne taburcu olacak.' dedi." şeklinde konuştu.

Çocuğunun boğazına şeker kaçmadığını, durumun yanlış anlaşıldığını anlatan Toygar, "Havale geçirdi. Parmağımı ağzına sokunca şoför bey şeker zannetmiş ama havale geçirdi. Parmağımı ağzına koydum çünkü çocuk o anda dilini yutardı, nefes alamazdı. O yüzden çocuk nefes alırken zorlanmasın diye mecburen ağzını açık bıraktım. Ağzını kapattığı anda çocuk mosmor oluyordu. Isırdığı anda bile parmağımı hissetmiyordum, yeter ki oğlum iyi olsun, parmak önemli değil. O anda parmağımı hiç düşünmedim. Çok şükür, iyi ki de yapmışım, doktorlar 'İyi ki yaptın.' diye söyledi." ifadelerini kullandı.

Toygar, çocuğunun daha önce hiçbir rahatsızlığının olmadığını belirterek, böyle bir olayın ilk defa başlarına geldiğini aktardı.

"Oğlumun hayatını kurtardı, minnettarız"

Baba Cumali Toygar da o anda iş yerinde olduğunu, eşinin kendisini arayarak hastaneye gittiklerini söylediğini bildirerek, "Şoför bey kardeşime teşekkür ediyoruz, saniyeler içinde hastaneye yetiştirerek oğlumun hayatını kurtardı. Kendisine minnettarız, Allah razı olsun." dedi.

Aileye büyük "geçmiş olsun" temennisinde bulunan dolmuş şoförü Samet Sarı ise bir anlık refleksle hemen çocuğu hastaneye getirdiğini söyledi.

"Kaybedecek vakit yoktu." diyen Sarı, "Çünkü bağrışmalardan duyduğum kadarıyla 'Nefes alamıyor.' dedi, morarmaya başladı. Sadece zamanla yarış başladı bizim için. O anda ters şerit, kırmızı ışık düşünmeden hastaneye geldim. Çocuğun durumu da iyiymiş, buna çok sevindim. Henüz göremedim. Araçlarımıza binen canların hepsi bize emanet." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güneşler-Serdivan hattında dolmuşa annesiyle binen 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'nin morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başlamıştı.

Dolmuş sürücüsü Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürmüş, olay anı araç kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

