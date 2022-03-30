Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.

İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

100. altın madalya Feyzullah'tan

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

[Avrupa'da 100'üncü altın madalya Feyzullah Aktürk’ten]

23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.

20 günde iki şampiyonluk

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.

[Avrupa'da 100'üncü altın madalya Feyzullah Aktürk’ten]

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Feyzullah Aktürk kimdir?

Feyzullah Aktürk, serbest stilde 97 kiloda mücadele eden sporcu, Çanakkale Lapseki Belediye kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Feyzullah Aktürk Azerbaycanlı Alimagamed Alikhmaev ve Rus Alen Khubulov'u yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü rakibi Zuriko Urtasvili'ye yenilerek gümüş madalyada kazandı.

2019 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 97 kiloda Feyzullah Aktürk, bronz madalya elde etti. ABD’li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu’yu da 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

2021 yılında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde son 4'e kalarak başpehlivan olmuştur.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 92 kg'da altın madalya kazandı. İlk turda Makedon Redjep Hajdari'yi 10-0, çeyrek finalde Slovak rakibi Viliam Oross’u 10-0, yarı finalde Gürcü Daviti Koguashvili'yi 11-0 yenerek finale çıktı. Finalde Alman Joshua Morodion'u da 10-0 sayı tuşuyla yenerek turnuvada puan vermeden altın madalya kazandı.