Vatandaşların randevu alarak girebilecekleri, açık öğretim kurumları sınavları, kalfalık ustalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları, motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının tümü artık Muğla’nın Milas ilçesinde Elektronik Sınav Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sakarya Ortaokulu'na ait binanın bir bölümünde oluşturulan Milas E-Sınav Merkezi’nin açılışı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şube müdürleri ve sürücü kurslarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkezin açılış gününde sınav yapılacak

Açılış öncesinde yapılan çalışma ve E - Sınav Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, “Elektronik Sınav Merkezi'nin Milas ilçemizde açılması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar başka il veya ilçeye gitmek zorunda kalmadan ilçemizde sınavlarına girebileceklerdir. Elektronik Sınav Merkezimizin şimdiden tüm adaylarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışın ilk gününde Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSK) yapılacak.