İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.

Tır parkındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Ekrem Güngör, geçişlerin hızlı ve konforlu olması için uğraştıklarını belirtti.

Sınır kapısı yakınına modern ve ihtiyaçlara cevap verecek bir alan oluşturulduğunu aktaran Güngör, "Yaklaşık 100 dönümlük araziye, 300 tır ve 100 küçük araç alacak şekilde park alanı oluşturuluyor. Sosyal donatı alanlarıyla tır şoförlerine ve gurbetçilere bekleme alanlarında konforlu bir hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör, sınır kapısında da incelemede bulundu.