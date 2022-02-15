Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyündeki trafik uygulamasında K.Y'nin karantinada olması gerektiğini belirledi.
Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen K.Y'ye 4 bin 724 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kırklareli Denetim Koronavirüs
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