Midyat'ta hastası makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta 70 yaşındaki Şehmus Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aracıyla hastaneye ulaştırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kırsal Gelinkaya Mahallesinde yaşayan hasta Kaya'nın yakınları, kar nedeniyle yollarının kapalı olduğunu belirterek belediyeden yardım talep etti.
Bunun üzerine Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in aracıyla alınarak Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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