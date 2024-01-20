Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 20.01.2024 15:24

Meyhanede çıkan silahlı kavgada garson hayatını kaybetti

Karabük'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak hayatını kaybetti.

Meyhanede çıkan silahlı kavgada garson hayatını kaybetti

Olay, saat 02.30 sıralarında Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

Meyhanede, G.S. ve oğlu O.S, ismi öğrenilemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı. Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı.

G.S'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. ve oğlu O.S, olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede tamamladı
16:03
Bakan Kacır: Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz
16:25
Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
15:30
'Naylon fatura' kesilen 100 kadar şirket incelemeye alındı
15:11
Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile küresel liderliğini sürdürüyor
14:54
Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın
Ötücü kuğular ile göç dönemi geçen flamingolar kışı Van Gölü havzasında geçiriyor
Ötücü kuğular ile göç dönemi geçen flamingolar kışı Van Gölü havzasında geçiriyor
FOTO FOKUS
Türkiye ve İtalya ilişkileri
Türkiye ve İtalya ilişkileri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ