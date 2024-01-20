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Güncel
AA 20.01.2024 14:37

Bursa Hayvanat Bahçesi yarıyıl tatilinde karnesiyle gelen öğrencilere ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren tüm öğrenciler için hayvanat bahçesine ücretsiz giriş uygulaması başlattı.

Bursa Hayvanat Bahçesi yarıyıl tatilinde karnesiyle gelen öğrencilere ücretsiz

Belediyeden yapılan açıklamada, karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatili boyunca Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebileceği duyuruldu.

Hayvanat Bahçesinin yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1000'i aşkın hayvana ev sahipliği yaptığı ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin karne hediyesi olarak hayata geçirdiği uygulama kapsamında karnesi ile tüm çocuklar, hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek." ifadesi kullanıldı.

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