Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayacak olan yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak.
Akşam saatlerinde ise Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Sağanak uyarısı da yapıldı
Meteoroloji'den bir de sağanak uyarısı geldi. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvveli yağış beklendiği belirtildi.
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