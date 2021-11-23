Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de aranan 59 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'de polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarla farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin'in merkezinde yaklaşık bir aydır yaptığı çalışmalarda farklı suçlardan aranan 59 şüpheliyi yakaladı.
Tefecilik, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, hırsızlık, örgüt üyeliği, belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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