Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da 203 okula kütüphane yapılacak
[Fotoğraf: İHA]
Eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyasıyla, kurulacak kütüphanelerin çalışmasına başlanıldı.
Isparta'da kütüphanesi olmayan, köy okulları dahil 203 okulda kurulması planlanan kütüphanelerle, eğitimde fırsat eşitliliğinin sağlanması hedefleniyor.
Kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyasının detaylarını anlatan Milli Eğitim İl Müdürü Erhan Baydur, “Bakanımızın talimatları doğrultusunda Isparta’mızda kütüphanesi olmayan okulların tespitleri yapıldı. Bununla birlikte Türkiye çapında kütüphanesiz okul kalmayacak kampanyamız var.
Bu çerçevede de ilimizde 203 tane okulumuzun kütüphanesi olmadığını tespit ettikten sonra çalışmalarımızı başlattık. 15 günde 13 kütüphanemizi hazır hale getirerek öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yılbaşına kadarki süreçte bütün okullarımız inşallah kütüphanelerine kavuşacaktır” dedi.
Etiketler: Isparta Kütüphane Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz