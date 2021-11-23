Vakıflı Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yaşar’ın müracaatı ile harekete geçen ekipler, yıllar önce mahalleye içme suyu sağlanan ama zamanla kullanılamaz hale gelen içme suyu kaynağında temizlik çalışması yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sırasında içme suyu şebekesinden 5 metrelik kunduz adı verilen ağaç kökü çıkarıldı.

Şebekenin temizlenmesinin ardından mahalleli yeterli içme suyuna kavuştu.