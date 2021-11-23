Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp koyunlar dron ile bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kaybolan koyunları jandarma ekipleri dron yardımıyla buldu. Koyunlar sahibine teslim edildi.
Kırsal Altunyaprak Mahallesinde yaşayan Ali Diker, kapısını açık unuttuğu ağıldaki 50 küçükbaş hayvanının yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla 30 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, 7 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
Son Haberler
- 19:36
- 19:26
- 19:17
- 19:02
- 18:49
Sıradaki Haber
Isparta’da 203 okula kütüphane yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz