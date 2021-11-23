Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hangarda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tren garının hangar kısmında mahsur kalan kedi, demir parmaklık kırılarak kurtarıldı.
Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki tarihi garda devriye görevi yapan emniyet ekipleri, hangarda kedi sesi duydu.
Kedinin çıkarılması için polis, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada polis kediyi, küçük penceredeki demir parmaklık arasından besledi.
İtfaiye ekiplerinin demir parmaklığı kırmasıyla kedi kurtarıldı.
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