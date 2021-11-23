Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyona çarpan midibüsteki 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da işçi taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir midibüs, Uluderbent Mahallesi yakınlarında önünde seyreden kamyona çarptı.
Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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