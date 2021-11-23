Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan İbrahim Çurka, küçük yaştan itibaren plak ve ünlü sanatçıların kasetlerini biriktirmeye başladı.

Yaklaşık 2 bin 400 civarında plak ve kaset koleksiyonu bulunan Çurka, evindeki odasının duvarlarını ise Yeşilçam sanatçılarının fotoğrafları ve film afişleriyle süsledi.

“Umarım onlar için unutulmaz bir anı olur”

Eve gelen misafirlere nostalji yaşattığını aktaran Çurka, "Müziği dijital yerine analog dinlemeyi daha çok seviyorum. Yeşilçam sinemalarını evimde kurduğum perde üzerinde projektörle çocuğumla birlikte ailecek izliyoruz. Tamamen nostaljiyi yaşıyoruz. Kaliteli müzik dinlemek için evimde bunları özenle saklıyorum. Çocuklarıma bırakacağım bu arşiv, umarım onlar için unutulmaz bir anı olur" dedi.