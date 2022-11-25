Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımlar neticesinde hızla artan üretim, yurt içi ve yurt dışı ihracatta etkisini gösteriyor.

Salgın döneminde maske ve maske makinesi, ardından lazer kesim makinesi, akıllı ev sistemleri ve fırın ekipmanları üretimlerinin Muğla'dan Ardahan'a kadar satışını gerçekleştirmesiyle dikkat çeken Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk ihracatını Romanya'nın Bükreş kentine yaptı.

İhracat tırı, okul bahçesinden törenle uğurlandı

Lise, bu ihracatıyla bir adet fırın ve bir adet fırın ekipmanı olan endüstriyel kestart makinesi üreterek 260 bin liralık bir satış gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Bakanlığın proje okulu ve AR-GE merkezlerinden olan okulun K-Tek markalı ürünleri, ihracatla birlikte bundan böyle Türkiye sınırları dışında Avrupa'da da kullanılmaya başlanacak.