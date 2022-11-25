İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu.

AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli olan ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak gidenler, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

Müşteriler, kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi.