Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,3 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.051 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını 6.990 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,04 azalışla 1.755 dolardan işlem görüyor.

Analistler, son açıklanan makroekonomik verilerin global ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermesi ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonrası açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporu ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla dün tatil olan piyasalarda bugün yarım gün işlem gerçekleştirileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.