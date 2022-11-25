Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kura çekilişinde, Daire Başkanı Hakkı Alp, proje süreci hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi ve kura çekilişi gerçekleştirildi.

"kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor"

Büyükkılıç, daha güvenli, daha konforlu, daha estetik ve yeşili daha fazla konutlarda yaşatmak için hak sahipleriyle uyum içerisinde projeler oluşturup, hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Alsancak mahallemizde vatandaşlarımızın bize olan güveniyle, hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projesi ile hak sahiplerinin depreme dayanıklı, daha konforlu, sosyal donatıları ile günün koşullarına uygun evlerde oturmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”