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Mescid-i Aksa’da cuma namazı
[Fotoğraf: AA]
Kudüs'teki Müslümanlar, cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.
Kudüs'teki Müslümanlar, cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.
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