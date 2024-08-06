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Güncel
AA 06.08.2024 16:14

Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisleri hizmete açıldı.

Merzifon'da sulama tesisleri hizmete girdi

Vali Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı Gümüştepe, Yakup ve Gökçebağ köylerine yapılan basınçlı sulama tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Amasya’da önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Doruk, "Köylerimizde açtığımız basınçlı sulama sistemleri sayesinde bölgede tarım ile uğraşan çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerde verimliliğin artmasını ve bölge halkının ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Köylerimize tarım alanında can suyu sağlayacak olan basınçlı sulama tesislerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın daha verimli ve profesyonel tarım yapması için gayret ediyoruz."

Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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