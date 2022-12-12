Kaza, gece İlçeye bağlı Kalınören Mahallesi'nde okul mevkiinde meydana geldi.

Ümit Ok idaresindeki otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada Ok, olay yerine yaşamını yitirdi, araçta bulunan kardeşi ise yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından olay yerinde inceleme yapılarak, şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.